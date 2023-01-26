Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Eceabat-Gelibolu yolunun 54-56. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki korkuluk onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Tekirdağ yönünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresindeki (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması dolayısıyla her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İyidere-Rize-Arhavi yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık Tüneli'nin Arhavi-Rize yönünde bulunan kuzey tüpü, elektrik-elektronik sistemindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Bursa-Karacabey yolunun 34. kilometresinde (Uluabat mevkisi) alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çavdır-Tefenni-Burdur yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.