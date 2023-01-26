Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarında son durum.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Eceabat-Gelibolu yolunun 54-56. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki korkuluk onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Tekirdağ yönünden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.
Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresindeki (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması dolayısıyla her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.
Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
İyidere-Rize-Arhavi yolunun 30. kilometresindeki Kıyıcık Tüneli'nin Arhavi-Rize yönünde bulunan kuzey tüpü, elektrik-elektronik sistemindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Bursa-Karacabey yolunun 34. kilometresinde (Uluabat mevkisi) alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Çavdır-Tefenni-Burdur yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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