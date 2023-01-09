Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şerit ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatılıyor.

Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) "Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi" sebebiyle sürücüler diğer bağlantı kollarına yönlendiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla-Güzelbahçe kavşakları 4-5. kilometrelerindeki (İzmir istikameti) çalışmalar dolayısıyla sağ şerit araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı diğer şeritlerden devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Adana-Karataş yolunun 3-5, Turhal-Zile-Aydıncık yolunun 32-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gediz-Kütahya yolunun 14-17. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Of-Dernekpazarı-Bayburt yolunun 26-40. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.