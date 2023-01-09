Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarında son durum.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şerit ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatılıyor.
Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) "Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi" sebebiyle sürücüler diğer bağlantı kollarına yönlendiriliyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla-Güzelbahçe kavşakları 4-5. kilometrelerindeki (İzmir istikameti) çalışmalar dolayısıyla sağ şerit araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı diğer şeritlerden devam ediyor.
Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Adana-Karataş yolunun 3-5, Turhal-Zile-Aydıncık yolunun 32-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Gediz-Kütahya yolunun 14-17. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 37-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Of-Dernekpazarı-Bayburt yolunun 26-40. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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