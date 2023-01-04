Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca-Sakarya kavşaklarında, TEİAŞ ekipleri tarafından enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyol, çalışmaların devam ettiği süreçte 10'ar dakikalık aralıklarla iki yönlü ve kontrollü olarak ulaşıma kapatılacak. Çalışmalar, 5-6 Ocak'ta (Çarşambayı perşembeye ve perşembeyi cumaya bağlayan geceler) 00.00-05.00 saatlerinde yürütülecek.

Demirci-Borlu yolunun 13-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Karasu yönünden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Kaledran-Anamur yolunun 17-18, Turhal-Zile-Aydıncık yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gediz-Kütahya yolunun 14-17. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Zigana-Torul yolunun (Zigana Tüneli-Torul istikameti) 2-22. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.