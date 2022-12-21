Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresindeki stadyum bağlantı yolu çalışması nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Çorlu-Çerkezköy yolunun 20-21. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Çerkezköy-Saray istikametinde gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Söke-Koçarlı-Cincin-Aydın yolunun 48-49. kilometrelerinde Adnan Menderes Müzesi ve turizm yolu yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Zeytinler-Karaburun kavşakları 3-5. kilometrelerindeki (İzmir istikameti) çalışmalar nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Esenboğa Havalimanı ayrımı-Çubuk-Şabanözü yolunun 15-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, kazı çalışmalarından dolayı yola taş, kaya, toprak düşme riskine karşı dikkatli seyretmeleri önem taşıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ceyhan-Yumurtalık yolunun 33-34. kilometreleri, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 1-2. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 15-20. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.