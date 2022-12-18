Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunun 0-1. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması sebebiyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti, Urla ile Güzelbahçe kavşakları 4-5. kilometrelerinde sağ şerit araç trafiğine kapatılarak, trafik akışı sol orta şeritten sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Tarsus-Adana Otoyol bağlantı yolu (Yenice kavşağı mevkisi) 6-7. kilometrelerinde "Çukurova Bölgesel Havalimanı Bağlantı Yolu Yapım İşi" nedeniyle ulaşıma diğer bağlantı kollarından izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerinde (Organize Sanayi Bölgesi kavşağı-Demirciköy Tüneli girişi) heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun yolunun 10. kilometresinde (Bulancak iskele mevkisi) yapılan ışıklı uyarı sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üstgeçit onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan ve kontrollü sürdürülüyor.