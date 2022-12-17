Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolu (Yenice Kavşağı mevkisi) 6-7. kilometrelerinde ulaşım, "Çukurova Bölgesel Havalimanı Bağlantı Yolu Yapım İşi" nedeniyle diğer bağlantı kollarına yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 21-23. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması sebebiyle İzmir ve İstanbul yönlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Bala-Kararakeçili yolunun 32-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri arası) yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Kangal yolunun 0-2. kilometrelerinde, ÇEDAŞ tarafından refüj aydınlatma direkleri yenileme işinden dolayı, Ulaş istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sağ şeritten gerçekleştiriliyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 1-2. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 4-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 25. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak drenaj sistemi bakım çalışması nedeniyle bugün saat 19.00'a kadar, tünel trafiğe kapalı olacağından ulaşım servis yoluna yönlendirilecek.