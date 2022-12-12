Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde, Demiryolu Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Zeytinler-Karaburun kavşakları 3-5. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 20-21, Islahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 23-28, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39 ve Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Alaca-Zile yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarındaki farklı seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 3. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.