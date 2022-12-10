Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacağından, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti Urla-Güzelbahçe kavşakları 4-5. kilometrelerindeki sağ şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sol orta şeritten sürdürülüyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometreleri ile Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Edremit-Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme sebebiyle fore kazık çalışması yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ardahan-Göle yolunun 36-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde, Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde ve Karlıova-Bingöl yolunun 7-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.