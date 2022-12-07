Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

​​​​​​​İzmit-Kandıra yolunun 3-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Çubuklubala Köprülü Kavşağı'nın kolları ve servis yolundan çift yönlü devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kürtün-Torul yolunun 44. kilometresindeki Yeni Kürtün Tüneli'nin çıkışında şev temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla Torul-Kürtün istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 88-90. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 4-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 85-89. kilometrelerindeki bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Iğdır-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 55-61. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.