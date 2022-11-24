Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarında son durum.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerindeki demir yolu kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nda Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı yolunun 9-10. kilometrelerinde tır parkı yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikametinde banket ve sağ birinci şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 12-14. kilometrelerindeki şev bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54. kilometresinde (Faroz mevkisi) bölünmüş yolun her iki istikametinde bulunan ışıklı uyarı sisteminde yapılacak bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün ve yarın 07.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.
Aydıncık-Silifke yolunun 25-29. kilometrelerinde, Yeşilovacık-Aydıncık mevkilerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçidin onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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