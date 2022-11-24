Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerindeki demir yolu kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nda Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı yolunun 9-10. kilometrelerinde tır parkı yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikametinde banket ve sağ birinci şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Bursa Batı-Karacabey kavşakları 12-14. kilometrelerindeki şev bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 54. kilometresinde (Faroz mevkisi) bölünmüş yolun her iki istikametinde bulunan ışıklı uyarı sisteminde yapılacak bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün ve yarın 07.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-29. kilometrelerinde, Yeşilovacık-Aydıncık mevkilerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçidin onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.