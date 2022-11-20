Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Gelibolu Güney Kavşağı-1915 Çanakkale Köprüsü (Avrupa istikameti) 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şerit ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacağında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karacasu-Tavas yolunun 3-5. kilometrelerinde Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kovancılar-Bingöl yolunun 9-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından tek şeritten devam ediyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 34-36. kilometrelerinde Eğirdir istikametinde yıkım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Isparta istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Turhal yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 55-67. kilometreleri, Yusufeli Barajı su toplama havzasında kaldığı için yol trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.