Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarında son durum.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Gelibolu Güney Kavşağı-1915 Çanakkale Köprüsü (Avrupa istikameti) 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadükleri üzerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şerit ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatıldı.
TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacağında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Karacasu-Tavas yolunun 3-5. kilometrelerinde Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Kovancılar-Bingöl yolunun 9-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından tek şeritten devam ediyor.
Isparta-Eğirdir yolunun 34-36. kilometrelerinde Eğirdir istikametinde yıkım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Isparta istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Tokat-Turhal yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 55-67. kilometreleri, Yusufeli Barajı su toplama havzasında kaldığı için yol trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
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