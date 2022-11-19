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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Bağlama beldesi istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Niğde istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 12-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Palu-Bingöl yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 35-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Şırnak-Cizre yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin her iki yönünde bulunan tüplerindeki ışıklı uyarı sisteminde bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 20.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

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