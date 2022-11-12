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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım 2. ve 3. şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Haymana bağlantı yolunda ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-29. kilometrelerinde Yeşilovacık-Aydıncık mevkileri arasında patlatmalı yol çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 54. kilometresinde yol çökmesi tehlikesi bulunduğundan bölünmüş yolun Gümüşhane-Bayburt istikametinde ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Erzurum-Çat yolunun 48-51. ve 64-67. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla ulaşım, servis yolundan devam ediyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde Küçükbostancı Köprüsü'nde genleşme derzi bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Dinar-Başmakçı-Dazkırı yolunun 13-19. kilometrelerinde yol genişletme ve yenileme çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

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