Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde (Haymana Kavşağı) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Haymana bağlantı yolunda ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu'nun Akhisar-Saruhanlı kavşakları 15-18. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple otoyolun İzmir istikametinde emniyet şeridi ve İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Kocaeli-Yalova yolundaki Kullar Köprülü Kavşağı'nda üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-25. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde Küçükbostancı Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolu, 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma yolun tek tarafından iki yönlü izin veriliyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 4-35. kilometrelerindeki Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceğiz, Taşlıca ve Özkürtün tünellerinde elektrik, elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.