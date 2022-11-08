Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. (Taşucu mevkisi) ve 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

Akseki-Manavgat yolunun 7-12, Ağrı-Cumaçay yolunun 39-45, Nevşehir-Ürgüp yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.