Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarında son durum.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. (Taşucu mevkisi) ve 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.
Akseki-Manavgat yolunun 7-12, Ağrı-Cumaçay yolunun 39-45, Nevşehir-Ürgüp yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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