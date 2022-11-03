Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki Belevi viyadüğünde genleşme derzi onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple bugün ve yarın yol araç trafiğine kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Emirler Kavşağı-Ankara-Konya il sınırı yolunun 8-9. kilometreleri Niğde istikametinde, emniyet şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Akşehir-Yunak yolunun 62-67, Tokat-Niksar yolunun 33-35 ve Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-29. kilometrelerinde (Yeşilovacık-Aydıncık mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bozüyük-Mekece yolunun muhtelif kesimlerinde asfalt onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ yoldan sağlanıyor.

Kangal-Sincan ayrımı-Divriği yolunun 22-32. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.