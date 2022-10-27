Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana-Haymana-1 kavşakları 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Haymana bağlantı yolunda ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerinde (İzmir istikameti) viyadük ve köprü bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü izin veriliyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun 52-58. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde ulaşım yan yoldan sürdürülecek.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale istikametinde şerit daralması yapılarak, ulaşım iki şeritten kontrollü devam ediyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 15-45. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 46-48. kilometrelerinde sathi kaplama yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karacasu-Tavas yolunun 3-5. kilometrelerinde Aydın-Denizli Otoyolu çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Şırnak-Cizre yolunun 30-32. kilometrelerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım yolun bir bölümünden gidiş geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 31-32. kilometrelerindeki Osmaniye ve Çamdere köprülerinde (Kemalpaşa ilçe geçişi) yapılacak derz onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.