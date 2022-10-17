Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 31-38. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-İstanbul istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 21-24. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir-İstanbul yönlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çatalca-Nakkaş kavşakları 31-33. kilometrelerinde (Edirne-İstanbul istikameti) bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım İstanbul-Edirne istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale istikametinde şerit daralması yapılarak, ulaşım iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34 (Taşucu mevkisi) ve 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gelendost-Şarkikaraağaç yolunun 63-65. kilometrelerinde bölünmüş yolun geliş şeridi asfalt çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten çift yönlü sürdürülüyor.

Simav-Gediz yolunun 13-14. kilometrelerinde, Derbent-2 Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 61-64. kilometrelerindeki Değirmenağzı tünellerinde bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 41-53. kilometrelerindeki (Gümüşhane çevre yolu) 13 tünelde elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.