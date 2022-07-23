Kara yollarında durum

​​​​​​​Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Artvin-Erzurum yolunun 3-33. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarında yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım, onarım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri güzergahındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

Seben ayrımı-Nallıhan yolunun 2-8. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü devam ediyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki (Arsan Köprülü Kavşağı mevkii) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karamanlı-Burdur yolunun 2-3. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 28-31. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Denizli-Çardak yolunun 5-7. kilometrelerindeki (Denizli Organize Sanayi Bölgesi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Muş-Varto yolunun 53-54. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 24-31. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.