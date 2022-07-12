Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Genel Müdürlük sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü devam edecek.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2'nci kilometresinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6'ncı kilometrelerinde (Karaburun-Zeytinler arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü sağlanıyor.

Tosya-Osmancık yolunun 3-5'inci kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nallıhan-Beypazarı yolunun 6-9'uncu kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 6-20'nci kilometreleri, Ermenek-Mut yolunun 18-19'uncu kilometreleri (Çamlıca mevkisi), Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas-Ulaş yolunun 1-2'nci kilometrelerinde yatay sondaj çalışması sebebiyle Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.