Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturmada 24 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen:

-Halen görevde 1 albay, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 astsubay

-1 emekli albay

-Daha önce ihraç edilmiş olan 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen

-Halen serbest meslek mensubu kaydı olan 1 eski askeri öğrenci

-Halen görevde 1’i öğretmen, 1’i adli tıp uzmanı, 1’i icra müdür yardımcısı, 2’si serbest meslek sahibi 5 mahrem imam

Olmak üzere 24 şüphelinin, Ankara merkezli 10 ilde 02.03.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi.

KAYSERİ MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASINDA 10 ZANLI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Kayseri merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen, muvazzaf ve daha önce ihraç edilmiş askeri personelin aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Kayseri merkezli 4 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İSTANBUL MERKEZLİ 7 İLDE 28 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 40 şüpheliden 28'i yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve buraya bağlı alt şirketlerde çalıştıkları, farklı bankalardan kredi çekerek Bank Asya'ya yatırdıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Erzurum, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 28'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 12 kişiden 7'sinin yurt dışında olduğu, 5 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.