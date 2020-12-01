Kar yağışı İstanbul'un kapısına dayandı

Tekirdağ'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'da hava sıcaklığını ciddi şekilde düşürdü. Uzman isimler yaptıkları değerlendirmelerde gün içerisinde İstanbul'un bazı bölgelerine kar yağabileceğini belirtti.

Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan dün gece ülkeye giriş yaptı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Edirne ve Tekirdağ'da etkisini gösterirken, yağış İstanbul'da da sıcaklığı ciddi derecede etkiledi.

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞINI GÖBEK ATARAK KUTLADILAR

Özellikle son dönemlerde kış aylarının az yağışlı geçmesi vatandaşlarda tedirginliğe yol açarken, dün Edirne'de etkili olan kar yağışı eğlenceli görüntülere yol açtı. Karın başlamasından sonra dışarıya çıkan bazı Edirneli vatandaşlar göbek atarak eğlendi.

EKİPLER OLUMSUZLUKLARA KARŞI HAZIR

Öte yandan bölge yetkilileri yaptıkları açıklamada yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ekiplerin hazır olduğunu vurguladı.

GÜN İÇİNDE İSTANBUL'A KAR YAĞABİLİR

Trakya'da etkili olan yağış İstanbul'da da hissedildi. İstanbullu vatandaşlar güne soğuk havanın etkisiyle başlarken, gün içerisinde havanın bu şekilde seyredeceği belirtildi. Ayrıca uzman isimler yaptıkları açıklamalarda özellikle Silivri tarafında kar yağışının yaşanabileceğini öngördü.