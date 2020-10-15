Kaputtan çıkan yılan bulunamadı

Bursa'da İzmir'e doğru otomobiliyle seyir halinde olan Koray Fırıncıoğulları kaputtan yılan çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı. Fırıncıoğulları'nın yardım istediği itfaiye otomobilin içinde yılanı bulamadı. Olaydan 3 gün sonra baba Remzi Fırıncıoğulları, yılanı tekrar görünce, itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerin, yılanı arama çalışmaları sürüyor.

İzmir'den Bursa'ya bir yakınını ziyaret etmek için gelen Koray Fırıncıoğulları ve babası Remzi Fırıncıoğulları, İzmir'e dönmek için geçen pazartesi günü 34 MV 8901 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Fırıncıoğulları otomobiliyle seyir halindeyken, Karacabey ilçesine geldiğinde kaputtan yılan çıktığını gördü. Yılanı gören Fırıncıoğulları, otomobilini yol kenarına çekince, yılan tekrar kaputa girdi. Bunun üzerine Fırıncıoğulları, Karacabey İtfaiyesi'ne giderek, durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, otomobilde yaptığı aramada yılanı bulamadı. Fırıncıoğulları, yılanın yolda otomobilinden düştüğünü varsayarak, İzmir'e doğru tekrar yola çıktı.

TAMİRCİ DE YILANI BULAMADI

Koray Fırıncıoğulları, Manisa'ya geldiğinde yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü. Otomobili yolun kenarına çeken Fırıncıoğulları, otomobilin motor kısmında bir arama daha yapmasına rağmen, yılanı bulamadı. Daha sonra yoluna devam eden Koray Fırıncıoğulları, İzmir'e geldiğinde otomobilin motor arızası verdiğini fark etti. Fırıncıoğulları, otomobilini dün tamirciye götürdü. Tamircinin otomobilde yaptığı incelemede vals bağlantısının koptuğu belirlendi. Ancak yılan, yine bulunamadı.

SON ÇARE 2. KEZ İTFAİYEDEN YARDIM İSTENDİ

Bugün sabah saatlerinde tekrar otomobiliyle yola çıkan Koray Fırıncıoğulları'nın babası Remzi Fırıncıoğulları, yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü. Otomobili durduran Remzi Fırıncıoğulları, Narlıdere İtfaiyesi'ne giderek, ekiplerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yılanı bulabilmek için, çalışma başlattı.

YILANIN ÇIKTIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan Koray Fırıncıoğulları, seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, kaputtan çıkan yılan bir süre bu şekilde yol aldığı görüldü.