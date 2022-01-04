Kapora dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet sitelerinde kendilerini mülkiyet sahibi olarak gösterip, sahte ilanlar vererek yüksek miktarda kapora dolandırıcılığı yapan ve kentte yaklaşık 1,5 milyon liralık dolandırıcılık olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ankara'da 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda A.Y, E.B. ve S.M'yi gözaltına alan polisler, şüphelilerin suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el koydu.

Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin aynı yöntemi kullanılarak dolandırdığı diğer müştekilerin tespitine yönelik teknik incelemelerin devam ettiği belirtildi.

Kapora dolandırıcılığı nedir?

Kaparo dolandırıcılığı, genellikle internet siteleri üzerinden sahte ilanlarla, var olmayan mülkleri kendi malı gibi gösteren dolandırıcılar tarafından uygulanan kapora hırsızlığı yöntemidir. Müşteriyi cezbetmek için piyasa fiyatının altında sahte ilanlar oluşturan dolandırıcılar, tuzağına düşürdükleri müşterilerden kapora aldıktan sonra kayıplara karışırlar.

Özellikle ikinci el araç piyasasında sıkça rastlanılan kapora dolandırıcılığı, emniyet ekiplernin yoğun çabaları ve vatandaşların dikkati ile önleniyor.