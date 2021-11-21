Kapıkule'de tır kuyruğu 11 kilometre
Bulgaristan’ın yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 11 kilometre tır kuyruğu oluştu.
İhracat yüklerini teslim edecekleri adreslere götürmek için yola çıkan tır sürücüleri Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih etti.
Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde alımların yavaş olması ve gümrük personeli yetersizliği nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.
Onlarca tır, işlemlerinin yapılmasını beklerken, Kapıkule Sınır Kapısı önünde oluşan tır kuyruğunun uzunluğu 11 kilometreyi buldu.
Yoğunluk nedeniyle tır parklarında da yer kalmadı.
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