Kapalı Çarşı'da dolar kuyruğu!

Yatırım Uzmanı Timothy Ash'in yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun piyasalar tarafından cezalandırılacağını ve Naci Ağbal'dan daha fazla faiz artırımı yapmak zorunda bırakılacağını yazarak Türkiye ekonomisine yönelik kur operasyonu sinyalini vermesinin ardından Asya piyasalarında dolar kurunda spekülatif ataklar yaşandı.

Dolar kurundaki yüzde 16'lık artış sonrası artışın süreceğini düşünenlerin hevesleri ise kursaklarında kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın piyasalara yönelik sabah saatlerinde verdiği mesajların ardından dolar hızla düşüşe geçerek 7,72 seviyelerine kadar geriledi.

Döviz bürolarında dolar kuyruğu

Kapalıçarşı'da yoğun bir insan trafiği olduğu gözlenirken, döviz bürolarının önünde dolar bozdurmak isteyenlerin sıraya girdiği görüldü.