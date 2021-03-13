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Kapadokya Üniversitesi 18 öğretim görevlisi alacak

Kapadokya Üniversitesi, 18 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Üniversite, son başvurunun 25 Mart'ta kabul edileceğini bildirdi.

Kapadokya Üniversitesi, 18 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Üniversite, son başvurunun 25 Mart'ta kabul edileceğini bildirdi.

Kapadokya Üniversitesi, ''Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan, e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Bir kişi birden fazla kadroya başvuramaz'' denilmektedir.

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