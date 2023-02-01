Singapur'un 5 ay önce iade ettiği baharatların analizi hala yapılmamış

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Singapur tarafından iade edilen baharatların analizinin tamamlanmadığını açıkladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenli olarak yapılan gıda ürünlerindeki taklit ve tağşiş listesi 5 aydır açıklanmadı. Konuyu bir soru önergesiyle TBMM Gündemine getiren CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, “ Singapur’un iade ettiği baharatların akıbeti belli değil. Aylardır analizi yapılmamış. Bu bir ihmaldir. Halk sağlığı ertelenemez, ihmale gelmez” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye taklit ve tağşiş listesinin neden açıklanmadığını ve Singapur tarafından iade edilen baharatları sormuştu. CHP’li Yüceer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Kirişçi, “Söz konusu firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı içerisinde yapılan denetim sonucunda firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır. Ayrıca firmanın kamuoyuna yansıyan ürün gruplarında resmi kontrollerin yapılması için 81 İl Müdürlüğümüz talimatlandırılmış olup, alınan numunelere ilişkin muayene ve analiz süreçleri devam etmektedir” diye yanıtladı.

NE OLMUŞTU?

Singapur’da Türkiye’den ithal edilen baharatlarda yasaklı endüstriyel renklendiriciler tespit edilmişti. Singapur Gıda Ajansı (SFA), Türkiye’den ithal edilen üç baharatta gıdalarda kullanılması yasaklı olan endüstriyel renklendiriciler tespit edildiğini duyurmuştu. Açıklamada, bu maddelerin potansiyel olarak kansere yol açabileceği belirtilmişti. Türkiye’de kurulan ve dünyaya da satış yapan baharat markası Arifoğlu’nun üç ürünü Singapur’da toplatılmıştı. Bu ürünler 250 gramlık pakette satılan Öğütülmüş Sumak, 70 gramlık paketteki Öğütülmüş Tatlı Biber ve 180 gramlık paketle satılan Tavuk Baharatından oluşmaktaydı.