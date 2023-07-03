Kanko: “Emekli açlık sınırında maaş alıyor!”

Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mühip Kanko, “Ülkemizdeki yoksulluk maalesef çok derinleşti. Kiralardaki fahiş artışlar yüzünden geçim sıkıntısına artık barınma sorunu da eklendi. Faturalar ödenemez hale geldi. Ev kirasından tutunda gıdadan, giyime ülkede yaşanan yüksek enflasyon işçiyi, emekliyi, memuru geçinemez hale getirdi” ifadelerini kullandı.

Türkiye şartlarında hayatın çok pahalı olduğu, asgari ücrete yapılan maaş zammının yüksek enflasyon nedeniyle eridiğinin altını çizen Kanko, “Türk lirasında yaşanan sert değer kaybı nedeniyle asgari ücret ilan edildiği günden bu yana dolar bazında yüzde 10 değer kaybı yaşandı. 15 milyonun üzerindeki emekliye 5 milyon memura yapılacak zammın ülkede yaşanan yüksek enflasyona karşı koruma sağlaması imkansız” ifadelerini kullandı.

Memur ve emekli isyanda!

Yüksek enflasyon ve zamlar yüzünden geçinemeyen memurun ve emeklinin isyanını dile getiren Kanko, “AKP iktidarının yarattığı yüksek enflasyon yüzünden maaşı eriyen memur ve emekli, haklı olarak bu durumdan memnun değil. Devlet emekliye taban aylık olarak 15 bin lira maaş ödese bile ülkedeki bu yüksek enflasyondan dolayı hiçbir emekli geçinemeyecek. Bu yaşanan ekonomik sıkıntılardan, bu pahalılıktan kimse memnun değil” ifadelerini kullandı.

Kanko, “Ülkedeki bu yüksek enflasyon ve zamlar yüzünden maaşlar yeterli gelmemektedir. Bu yüksek enflasyonun asıl sebebi ülkeyi kötü yöneten AKP Hükümetinin uyguladığı yanlış ekonomik ve siyasi politikalardır. Hükümet tarafından atılan bu yanlış adımlarda maalesef ülkede domino etkisi yaratarak yine vatandaşa yüksek enflasyon ve fiyat artışlarıyla geri dönmektedir” dedi.

Emekliler Açlık Sınırının Altında Maaş Alırken Ülkemizde Ne Emekli Geçine Biliyor, Ne İşçi, Nede Memur Geçine Biliyor!

Kanko, “En düşük dul ve yetim aylığı 4 bin 125 TL olduğu ülkemizde bu insanlar bu maaşlarla nasıl geçinsinler. Yoksulluk sınırının 13 bin 844 lira olduğu ülkemizde ne emekli geçine biliyor ne işçi nede memur geçine biliyor.

Zaten milletimiz, giderek artan pahalılığın pençesinde kıvranıyor. Bu yüksek faturalar ve yüksek enflasyon nedeniyle dar gelirlinin iyice belini büken AKP Hükümeti, kendi yanlışlarının bedelini vatandaşa ödetmeye devam ediyor.

Ülkede yaşanan yüksek enflasyon asgari ücretli vatandaş gibi memuru ve emekliyi de zora sokmaktadır! Asgari ücretle çalışan ve asgari ücretin altında maaş alan emekli vatandaşlarımız market-pazar alışverişini yapamadığı gibi kirada oturanlar ise kara kara düşünmekte” ifadelerini kullandı.

Emeklinin bir pazar, bir market alış verişini hakkıyla yapamadığını dile getiren Kanko, AKP Hükümetini uyardı; “Düşün halkın yakasında, inin vatandaşın sırtından, yaşadığınız lüks ve şatafatın bedelini, yandaşlara peşkeş çektiğiniz ülke kaynaklarının ceremesini vatandaşa ödetmekten vazgeçin.

Vatandaşın vergisini, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen bu düzeni eninde sonunda değiştireceğiz. Daha adil bir düzen için ülke kaynaklarının hakça paylaşıldığı bir Türkiye için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz!” dedi.