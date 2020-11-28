Kandilli'den kuraklık açıklaması

Yağışların beklentilerin altında kalması kuraklık tehlikesini gündeme getirirken Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek önümüzdeki dönemle ilgili bilgi verdi. Ocak ayından sonra yağışların artacağını söyleyen Tek, "Nisan ve mayıs ayında beklenen yağışlar umut verici ancak tedbiri elden bırakmamalıyız" dedi.

Ülke genelinde sıcaklıklar bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Son 50 yılın en sıcak ekim ayını yaşayan Türkiye'de ekim ayı ortalama sıcaklık değeri 15.2’den 18.4 seviyesine yükseldi.

Beklentinin oldukça altında kalan yağışlar nedeniyle barajlardaki su seviyesi gün geçtikçe düşüyor. İstanbul, yaklaşık yüzde 25 oranındaki baraj doluluğuyla 2011 yılından bu yana en kötü tabloyu yaşıyor. Ülkenin bütün barajları kuraklık sinyalleri verirken; Edirne Belediyesi, içme suyunu sağladıkları Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 3'e kadar düşmesiyle il genelinde 36 saatlik su kesintisine gidildiğini açıkladı.