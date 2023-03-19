Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener açıkladı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde depremlerin ardından yoğun artçılar devam ediyor.

Haluk Özener paylaştı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener devam eden artçılarla ilgili grafiklerle yeni bilgiler paylaştı.

Özener paylaşımında "6 Şubat 2023 saat 04:17'de Sofalıcı-Şehitkamil-Gaziantep ve 13:24'te Ekinözü-Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından, 19 Mart 2023 saat 20:30 itibarıyla bölgede toplam 16255 adet deprem çözümü yapılmıştır." ifadelerini kullandı.