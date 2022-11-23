Kandilli Rasathanesi: Bölgenin deprem tehlikesi yüksek

Enstitünün Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün Sarıdere-Gölyaka-Düzce (40.8253 K 30.9978 D) merkez üssünde yerel saat ile 04.08'de aletsel büyüklüğü 6,0 olan şiddetli bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Depremin odak derinliği yaklaşık 6,5 kilometre civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ve ilçeleri başta olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde hissedilmiştir. Düzce ili ve ilçelerinin tamamı 1996'da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritasında I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"Bölgenin deprem tehlikesi yüksek"

Yürürlüğe 1996'da giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'nın AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilendiği ve "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" tanımıyla 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, yeni haritada öncekinden farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerlerinin (PGA) gösterildiği aktarıldı.

Açıklamada, Düzce'nin PGA 475 (yıl) maksimum ivme değerinin 0.3-0.7g arasında değiştiği, bunun da bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok yüksek olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Düzce'nin güney ve güneybatısı Kuzey Anodulu Fay Zonu içerisinde

Açıklamada, il sınırlarının güney ve güneybatısının genel olarak Kuzey Anadolu Fay Zonu etkisi içinde olduğu belirtilerek, "Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Düzce, Karadere fay parçaları ve Çilimli, Yığılca fayları il sınırlarından geçmekte, kuzeydoğuda Devrek Fayı, güneyde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun D-B uzantılı Bolu, Taşkesti fay parçaları, batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Karadere, Dokurcun, Arifiye fay parçaları ve Hendek Fayı bölgedeki önemli tektonik yapılardır." bilgisi paylaşıldı.

Tarihsel dönemde Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kuzey ve güney ana kolları boyunca 358 ve 715 depremlerinin etkili olduğu kaydedilen açıklamada, Düzce'nin güneydoğusunda ve batıda Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde çok sayıda deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

1900 ile 2021 arasında il sınırları içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklüklerinin 7,0-7,9 arasında olduğu aktarılan açıklamada, büyüklüğü 6,0 olan depremlerin Düzce sınırları içerisinde güney-güneybatıdan geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerindeki Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kastamonu, Çankırı gibi komşu illerde meydana geldiği, il merkezine en yakın depremin 11 kilometre uzaklıktaki 1999 Uğur-Düzce depremi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Merkezimiz tarafından yapılan hızlı fay düzlemi çözümü, depremin doğrultu atımlı bir faylanma ile meydana geldiğini ortaya koymaktadır." değerlendirmesi yapılarak, bölgede yaşayanların depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olmasının alınacak en güvenli tedbir olduğu vurgulandı.