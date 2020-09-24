Kandil dört koldan kuşatıldı

Pençe harekâtlarının ardından PKK’nın yuvası Kandil’in dört bir yanı üs ve gözetleme bölgeleriyle kuşatıldı. Üslerde 7/24 görev yapan Mehmetçik, bölgede kuş uçurtmuyor.

PENÇE DARBESİ

Kandil'e açılan kapı olarak da bilinen Hakurk Vadisi'nde 27 Mayıs 2019'da Pençe- 1 operasyonu başladı. Şekif Dağı, Lolan Suyu, Rewanduz ve Selek bölgeleri temizlendi. 12 Temmuz'da Kandil eteklerindeki Bradost alanı olarak bilinen Erbil'in Soran İlçesinin Sidekan beldesine kadar genişledi ve Pençe- 2 operasyonu başlatıldı. 97 terörist öldürüldü. 23 Ağustos'ta Hakkâri-Şırnak sınır hattındaki Haftanin-Sinaht Vadisinde Pençe-3 harekatı için düğmeye basıldı. 15 Haziran 2020'de ise Pençe-Kartal harekâtı başladı. 81 kamp ve eğitim alanı yerle bir edildi. 17 Haziran'da Pençe-Kaplan harekatı başlatıldı. Harekâtta PKK'nın 17 kamp ve barınma alanı imha edildi, 119 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatların ardından Kandil'e açılan tüm yollar ve Kandil içindeki yüksek hâkim tepelere kalıcı yüksek güvenlikli kuleler ve üs bölgeleri inşa edildi. 90'lı yıllarda sınır ötesi harekatlar 35-40 günle sınırlı tutuluyor ve harekat bittikten sonra Mehmetçik geri dönüyor ve PKK, terk ettiği bölgelere yeniden yerleşiyordu. Pençe harekâtlarıyla teröristlerden temizlenen bölgelere Mehmetçik üs bölgeleri kurdu. Üslerde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile varılan mutabatak ile Peşmerge Özel Kuvvetleri de görev alıyor.

31 ÜS KURULDU

Sabah'ın haberine göre, Bradost bölgesine toplam 31 üs bölgesi kuruldu. Erbil'in Sidekan ve Rewandüz kasabası yakınlarındaki Zini Werte, Helemond, Xiwaru'ya 5 keşif, dinleme ve gözetleme merkezi kuruldu. Kandil'deki Hasan Bey tepesine 3 ayrı gözlem noktası, 3 bin 607 metre yükseklikteki Helgurt Dağına 5 karakol ve gözetleme noktası inşa edildi. Erbil Çoman İlçesine bağlı Hacı Ümran kasabasına bağlı Huşkan Köyünde 3 gözetleme noktası kuruldu. Kandil'in dört bir yanındaki 15 köye de karakol ve üs bölgeleri kuruldu. Üslerde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın seçkin birlikleri görev yapıyor.