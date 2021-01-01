Kanal İstanbul'da ihale süreci başlıyor

Kanal İstanbul Projesi için tarihler netleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “hayalim” dediği, asrın projesi Kanal İstanbul Projesi planları Ocak ayında askıya çıkıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Planlarımızı tamamladık inşallah ocak ayı itibariyle planlarımızı askıya çıkaracağız. 2021 yılı Kanal İstanbul’un başladığı ve hızlı bir şekilde yapılacağı bir yıl olacaktır. İlk yarısında temelleri atılır diye düşünüyorum” dedi.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Başkanı Turgay Türker, Başkan Yardımcısı Hazal Ateş ve Yönetim Kurulu'nu kabul eden Bakan Kurum, İstanbul Kanal Projesi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "Ülkemize, İstanbul'umuza yakışacak bir proje olması açısından gerek çevrenin korunması gerek doğal kaynakların zarar görmemesi gerek İstanbul Boğazındaki tehlikenin ortadan kaldırılması adına çalışmalarımızı detaylı yapıyoruz. Yüzde 52'sini yeşil alanlara ve sosyal donatılara ayırdığımız Kanal İstanbul Projemizin ÇED sürecini; üniversitelerimizin, vatandaşlarımızın görüşlerini alarak tamamladık. Üç etapta çevre düzeni planlarımızı onayladık" diye konuştu.

İSTANBUL'DA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Kentsel dönüşümün merkezinin İstanbul olduğunu anımsatan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde, sahada yatırım değeri 81 milyar TL olan 272 bin 261 sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. 2021 yılında da, toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize başlayacağız. İstanbul'da yaklaşık 1.2 milyon bina ve 5.9 milyon konut bulunuyor. Bu konutlardan 1.5 milyonu riskli yapı. Bunlardan da 300 bininin acilen dönüşmesi gerekiyor. İstanbul'da 10 milyon m2 büyüklüğünde 64 riskli alanda çalışıyoruz. Şu anda 370 bin bağımsız birimden oluşan 72 bin binayı da riskli yapı statüsünde yeniliyoruz."