Kanal İstanbul'a ilk kazma 26 Haziran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayali olan ve yıllar önce açıklanan büyük proje Kanal İstanbul'un yapım aşaması için geri sayım başladı.

Projede ilk kazmanın vurulacağı tarih açıklandı.

İlk çalışmaların 26 Haziran tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törenle başlayacağı bildirildi.