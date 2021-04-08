Kanal İstanbul, Montrö'yü tehlikeye atar mı?

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Dr. Chat Yaycı, Kanal İstanbul ve Montrö sözleşmesi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Al Jazeera kanalında canlı yayında açıklamalar yapan Yaycı, Kanal İstanbul'un yapılmasının Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tehlikeye atmayacağının altını çizdi.

Yaycı, ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarını koruduğunu vuguladı.

Dr. Cihat Yaycı, 104 emekli amiralin yayınladığı gece yarısı muhtırası öncesinde

konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kanal İstanbul, deniz hukuku açısından Montrö sözleşmesini etkilemez. Türkiye 1936'nın Türkiye'si değil artık. Türkiye orta ölçekli güçlü bir devlet. İstanbul Boğazı uluslararası bir boğaz değil. Marmara denizi iç su rejimine tabi Türk gölüdür. Montrö feshedilmeye kalkılırsa diğer ülkeler zarar eder. Siz bir şeye benim yumuşak karnım şurası derseniz herkes buraya saldırır. Bizim yumuşak karnımız yok. Montrö bizim yumuşak karnımız değil. Bizi bununla kimse tehdit etmesin. Türkiye eski Türkiye değil. Çok güçlü devlet. Safsata var hikaye şu: Diyor ki 'ABD batılılar Karadeniz'e girmek istiyorlar'. Karadeniz'de Montrö sözleşmesine göre bulundurabileceği kuvvet ve gün sayısının ancak yüzde 12'si yüzde 13'ü kullanılıyor şu an. Zaten daha fazlasını kullanırlar, ama kullanan yok."