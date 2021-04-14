Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul ile kendi bağımsızlığımızı tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz. Kanal İstanbul'un, Montrö Sözleşmesi ile yakından uzaktan alakası yoktur."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, imar planları onaylanan ve yaz ayları itibariyle temellerinin atılması planlanan Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın mesajları şöyle:
İnşallah Kanal İstanbul’u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız.
Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz.
Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır.
Başkan Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle Kanal İstanbul'u anlattı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 14, 2021
🔹"Burada kendi bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz"
🔹"İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, çevrecilik açısından rahatlayacak"pic.twitter.com/CA8SzDHJ0u
Yorumlar