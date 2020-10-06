"Kanada'nın Türkiye kararı bizi güçlendirecek"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanada tarafından bazı askeri ürünlerin Türkiye'ye ihraç izinlerinin askıya almasıyla ilgili olarak, "Bu tür engellemeler geçmişteki örneklerinde yaşadığımız gibi Türk savunma sanayiini daha da güçlendirecektir" dedi.

SİHA'LARIMIZ GÖREVLERİNİ İCRA ETMEYE DEVAM EDECEK

Öte yandan Demir SİHA'larla ilgili "Bayraktar TB2 ve ANKA İHA ve SİHA’larımız görevlerini icra etmeyi sürdürecek, savunma sanayiimiz yoluna güçlenerek devam edecektir." dedi.