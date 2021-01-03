Kanada'da soğuktan donmak üzere olan kedi, camı tırmalayarak yardım istedi

Kanada'nın Quebec şehrinde yaşayan bir kadın, turuncu bir kedinin evinin camını tırmalayarak kendisinden yardım istediğini gördü.

Kedinin fotoğrafını çeken kadın, 'Un Chat à la Fois' hayvan barınağının sahibi Marie Simard ile iletişime geçti.

Kediye 'Aslan' ismini koyan Simard, kedinin donmak üzere olduğunu, dişlerinin çürüdüğünü ve kurtlandığını söyledi.

BoerPanda'ya açıklamalarda bulunan Simard, kedide ayrıca şeker hastalığı ve cilt alerjisi tespit edildiğini açıkladı.

Simard ayrıca, kedinin iyileştirildiğini söyledi ve "Aslan çok sevecen bir kedi. Sokaklardaki yaşantısını unuttu, dışarı çıkmaya çalışmıyor" ifadelerini kullandı.

'Yastığında uyumayı ve okşanmayı seviyor'

Kedi üzerinde yapılan kontroller sonucunda, ismini Narnia Günlükleri serisinde yer alan aslandan alan tekirin vahşi olmadığı, kayıp bir evcil hayvan olduğu tespit edildi.

Simard, kedinin 'sorumsuz sahipleri tarafından terk edildiğine' inansa da, onu arayan birini bulabilmek için mücadele ettiğini söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:

"Kan tahlili çok kötüydü ve koruyucu ailesine gitmeden önce durumunun stabilize olabilmesi için birkaç gün hastanede kalması gerekti. Veteriner, Aslan'ın çok hasta ve bitkin olduğunu söyledi, eğer hemen ilgilenmeseydi kışı atlatamazdı."

Simard ayrıca, Aslan'ın taburcu edildiğini ve tedavisini tamamlamak için onu tam zamanlı evlat edinmeye karar veren bir koruyucu eve bırakıldığını açıkladı.