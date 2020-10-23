Kanada imamı kovuldu örgüt üyeleri ayaklandı

Örgütün Kanada İmamı olarak bilinen İsmail Nazlı’nın Avrupa’ya gönderildiği yerine Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığındaki teröristlerin imamı olarak Sait Kaya’nın getirildiği iddia edildi. Bu iddiayı dile getiren firari FETÖ’cüler örgütte büyük bir kavganın başladığını açıkladı.

Sosyal medyadaki örgüt tetikçilerinin iddialarına göre İsmail Nazlı’nın örgüt tarafından görevden alınmasını protesto eden FETÖ’cü iş adamları örgüte maddi destek vermeyi kesecekler.

Örgütte son dönemde yaşanan kavgalar

15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçan örgüt üyeleri, gittikleri ülkede yerleşik örgüt üyelerinin kendileriyle ilgilenmediği için huzursuzluklar başlamıştı. Özellikle örgütün Avrupa İmamı İsmail Cingöz’ün kadrolarının Türkiye’den gelen firari teröristlere destek vermemesi üzerine büyük bir kavga başlamıştı. Firari terörist Önder Aytaç, İsmail Cingöz’ün örgüt sayesinde zengin olduğunu açıklamıştı.

ABD’de yaşanan örgüt içi dolandırıcılık hadisesinde İsmail Büyükçelebi, Mustafa Özcan ve Naci Tosun gibi örgüt elebaşlarının isimleri geçmişti. Milyonlarca dolarlık dolandırıcılık olayında Türkiye’den kaçan örgüt mensubu iş adamlarının paralarının kaptırdığı ortaya çıkmıştı.

Örgütte son dönemde yaşanan büyük kavgalardan biri de gene ABD’de yaşanmış bu kez İsmail Büyükçelebi’nin kefil olduğu bir doktorun örgüt üyesi onlarca kadına taciz ve tecavüzde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada kavgaya tutuşan örgüt üyeleri arasında küfürleşmeler ve tehditler havada uçuşmuş ayrıca birbirlerini kaçtıkları ülkenin kolluk güçlerine şikayet etmişlerdi. Bunlardan en önemlisi de ABD’de yaşan Elvan Aktaş’ın örgütün işlediği suçları FBI’a bildirmesiyle patlamıştı.