Kamuya 100 bin personel alınacak

Yeni yılda binlerce kamu personel alımı gerçekleşecek. Birçok kurum personel ve memur alımı için yeni ilanlar yayınladı. 22 kurum 3 bin 500 kamu personel alımı için şimdiden ilan açıklarken, toplamda 100 bine yakın personel alımı gerçekleşecek.

Yeni yılda öğretmenden doktora, emniyet görevlisinden eczacıya, hemşireden din görevlisine, bekçiden madenciye kadar binlerce kişiye iş kapısı açılıyor. Dün itibariyle 22 kamu kurumu 3 bin 500 personel alımı için ilana çıkarken, toplamda 100 bine yakın personel istihdam edilecek.

6 BİNİN ÜZERİNDE ENGELLİ ÇALIŞAN ALIMI GERÇEKLEŞECEK

Kamuya 6 binin üzerinde engelli çalışan alımı gerçekleşecek, ihtiyaca göre kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle ilave personel atamaları devam edecek. Covid-19'la mücadele kapsamında sağlık personel sayısı artırılacak. Üniversiteler bugün itibariyle yaklaşık bin sağlık personeli için ilan verdi.

YEP KAPSAMINDA 35 BİN PERSONEL ALIMI SÜRÜYOR

Çalışan ve işvereni koruma tedbirleri sürerken yapılacak işe alımlarla yeni yıl işi olmayanlara da umut olacak. Yeni yılın bütçesinde kamu personel giderleri yeni personel alımı kapsamında yüzde 15.3 artırıldı. Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında bütçelendirilen 35 bin personel alımı sürerken, 65 bine yakın alım daha yapılacak. Kamuda engelli çalışan sayısı yeni alımlarla birlikte 64 bini geçecek.

22 KURULUŞ DÜN İTİBARİYLE İLANA ÇIKTI

Dün itibariyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı, Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi, üniversiteler bine yakın sözleşmeli sağlık personeli alacak. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 145 personel alacak Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 40 öğretmen, Devlet Su İşleri 63 mühendis, DHMİ 24 asistan hava trafik kontrolörü, BTK 30 bilişim uzman yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak.

EĞİTİM VE SAĞLIK KADROLARI GÜÇLENECEK

Bu yıl salgınla mücadele kapsamında ihtiyaca göre hastaneler, toplum sağlığı merkezi, sağlık evleri, doktor, uzman doktor, hemşire, eczacı, psikolog, sağlık memuru başta olmak üzere sağlıkçı alımıyla kadrolar güçlendirilecek. Kamu kurumları yeni ihtiyaca göre İŞKUR üzerinden KPSS 60, 70 taban puanı şartı ile KPSS şartsız olarak memur alımı yapacak.

PTT'YE 55 BİN ALIM YAPILACAK

PTT 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirecek. Kırsal Kalkınma Programı kapsamında sağlanan desteklerle oluşturulan istihdam 2021'de 100 bin kişiye, 2022'de 101 bin 500 kişiye ve 2023'te 102 bin kişiye ulaşacak. Yeni dönemde organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde de 60 binin üzerinde ilave istihdam bekleniyor. Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları güncellenirken, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek. Aynı kapsamda çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemiyle başarılı personel ödüllendirilecek.

250 UZMAN YARDIMCISININ ALINACAĞI BÖLÜMLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca alınacak 250 uzman yardımları şu bölümlerden alınacak:

"İktisat, ekonomi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden 35, hukuk bölümünden 35, istatistik ve ekonometri bölümlerinden 30, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi bölümlerinden 30, psikoloji ile psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerinden 25, sosyal hizmet bölümünden 20, maliye ve muhasebe bölümlerinden 15, sosyoloji bölümünden 10, işletme ve endüstri mühendisliği bölümlerinden 10, çocuk gelişimi ve eğitimi ile özel eğitim öğretmenliği bölümlerinden 10, gerontoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile sağlık yönetimi bölümlerinden 5, basın yayın, gazetecilik, iletişim ile radyo, sinema ve televizyon bölümlerinden 5, mütercim-tercümanlık, Türk dili ve edebiyatı ile İngiliz dili ve edebiyatı bölümlerinden 7, eğitim programları ve öğretmenliği, eğitim yönetimi ve planlama, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi ile bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden 5, mimarlık, peyzaj mimarlığı ile şehir ve bölge planlama bölümlerinden 3, fizik mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, orman mühendisliği ve ziraat mühendisliği bölümlerinden ise 5."