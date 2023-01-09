AjansHaber.com.tr Dünya Kamuda Filistin bayrağı yasaklandı

Kamuda Filistin bayrağı yasaklandı

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in talimatıyla kamuda Filistin bayrağı asılması yasaklandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasının yasaklanması için polise talimat verdiğini duyurdu.

Bakan Ben-Gvir Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Gvir "Bugün polise, herhangi bir Filistin bayrağının veya terör örgütüyle özdeşleşen veya İsrail Devleti'ne karşı tahrik eden herhangi bir bayrağın dalgalanmasının yasaklanması talimatını verdim." dedi.

Ben-Gvir'in, İsrail hapishanelerinde 40 yıl geçiren Filistinli mahkum Kerim Yunus'un 5 Ocak'taki tahliyesi sonrası Hayfa'daki köyü Ara'da Filistin bayrakları açılarak coşkuyla karşılanması üzerine böyle bir karar aldığı düşünülüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Rusya'dan intikam saldırısı: 600 asker öldürüldü!
Ukrayna: Can kaybı yok
Ukrayna'da Noel Bayramı kutlamaları başladı
Türk İHA ve SİHA’ları küresel ilgi odağı oldu!
Senegal'de iki otobüs çarpıştı: 38 ölü
Dünya Ekonomisi
Türkiye'nin çabaları takdir edilmeli