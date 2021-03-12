Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor. Güçlü ve kaliteli büyümenin mutlaka yakalanacağını vurgulayan Erdoğan, kamu idarelerinde tasarrufu yansıtacak önemli düzenlemeleri hayata geçireceklerini belirtti.

ARAÇ KİRALANMASINA SINIRLAMA GELİYOR

Kamuda araç kiralanması, temsil ve karşılama gibi konulara sınırlama getireceklerini ifade eden Erdoğan, "Kamu kurumlarının teşkilatlanmasını, yönetim verimliliği ve etkinliği çerçevesinde güçlendiriyoruz. Mahalli idarelerde mali disiplini güçlendirecek ve borç stoğunun artmasını engelleyecek düzenlemeler yapıyoruz" dedi.