Kamu işçilerine zam pazarlığı!

Atalay, konfederasyon genel merkezinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programı ile 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kamu toplu iş sözleşmesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi veren Atalay, ücret artışının yanı sıra idari maddelerde de anlaşmazlıklar bulunduğunu söyledi.

Farklı alanlarda örgütlü sendikalara mensup işçilerin sorunlarını dile getiren Atalay, şöyle devam etti:

"Hem parasal hem de idari maddelerde sıkıntılarımız var. Bizim açımızdan ücret kadar önemli olan, kamuda, özellikle taşerondan kadroya geçenlerde ikramiyesi 30 gün, 40 gün olan var. Ama kamuda eski işçilerin ikramiyesi 60 gün. Bunu 60 güne tamamlamayla ilgili bir talebimiz var. Önemli taleplerimizden biri. Bu da yaklaşık 200 bin arkadaşımızı ilgilendiriyor.

Hizmet zammı, mevcut 7 lira. Bununla ilgili de bir talebimiz var. Sosyal yardımlarla ilgili, ek ödeme şu anda 2 bin 353 lira. Bununla ilgili talebimiz var. Bize teklif ettikleri; ilk önce 11 bin 500, geçen hafta 12 bin lira ifade ettiler. Dün akşam Sayın Bakan da 12 bin, 12 bin 500 lira gibi bir rakam ifade etti. Bunun dışında taşeronla ilgili bizim bir talebimiz var.

Taşeron meselesinin depremden dolayı çözülmediğini ifade ettiler. Dün akşam da Sayın Bakan, 'Bu konuyla ilgili problem bitti, hemen çözeceğiz.' diye ifade etti. Bu da bizim için önemli meselelerden biriydi. Arzumuz 1 Mayıs'tan evvel bitirmekti. Şu anda gördüğüm, yetişmesi mümkün değil."

"Bizim zamanımız var"

Toplu iş sözleşmesinin ana gündemleri olduğunu aktaran Atalay, düşük ücrete 15 bin lira teklif ettiklerini, şu anda rakamın 12 bin lira olduğunu, pazarlık sürecinin devam ettiğini söyledi.

Daha yüksek ücrete ise yüzde 45 zam ve iyileştirme teklifinde bulunduklarını hatırlatan Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda yüzde 40 noktasındayız. Bunu kabul etmediğimizi ifade ettik. Bununla ilgili toplumun beklentisi var. Bizim zamanımız da var. İlk defa ocak ayında başladık. Ondan evvel biz temmuz, ağustos aylarında sözleşmeyi bitiriyorduk. Arzumuz seçim arifesinde bitirebilirsek bitiririz ama arzu ettiğimiz rakam olursa bitiririz. İlla seçime kadar bitireceğiz diye bir şey yok. Arzu ettiğimiz rakamı bulursak problem yok. Ama olmazsa biz bu işin içinde olmayız. Onu da ifade etmek istiyorum. Arzu ettiğimiz rakamı görmezsek niye bitirelim. Tablo bu."

Grev kararına ilişkin taleplere de değinen Atalay, bunun kanuna bağlı olduğunu ve yasal süreler bulunduğunu belirtti. Atalay, "Grev kararını en erken Yol-İş Sendikası 17 Mayıs'ta alabiliyor. 60 günlük süre var. Temmuz'u buluyor. Bize 'Erken kullan.' diyorlar. Öyle bir yetkimiz yok. Öyle bir imkan olsa anında alırız bu kararları. Ama sürelerimiz var, o süreye gelmedik daha." diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerine değinen Atalay, işçinin Meclis'te temsil edilmesini istediklerini söyledi. Atalay, "15 gün sonra seçim var. 5-6 işçinin oraya gireceğini sanmıyorum. Meclis'te işçi yoksa kim anlatacak benim derdimi, kim söyleyecek? Biz bu ülkenin yüzde 65'iyiz." dedi.

1 Mayıs mitingi Adana'da

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Adana'da kutlayacaklarını belirten Atalay, mitingin ardından depremden etkilenen illere tırlarla yardım malzemesi gönderileceğini ifade etti.

Etkinlikte arama kurtarma çalışmalarına katılan madencilerin de bulunacağını dile getiren Atalay, "Madencilerimiz en önde olacak. Onlar da miting bitiminde deprem bölgelerine gidecekler. Kurtarma ekibi nerede çalışmışsa, buraları ziyaret edecekler." dedi.

"İşveren tarafıyla tekrar görüşeceksiniz. Onların ilk teklifi 11 bin 500 taban ücret ve yüzde 30 zam şeklinde olmuştu. Onlarla yeni bir rakam konuşulacak mı?" sorusuna Ergün Atalay, "Bizim talebimiz 15 bin. Bu bir pazarlık. Biz 15 dedik, onlar şu anda 12 verdiler. Yukarısını yüzde 45 artı refah payı olarak söyledik, orada da 30'du, 40 verdiler. Biz kendilerine rakamların talebimizi karşılamadığını ifade ettik. Sayın Bakan, çağırıp konuşuruz diye ifade etti." yanıtını verdi.

"Masada şu rakam olursa otururuz diyeceğiniz rakamı açıklar mısınız?" sorusu üzerine Atalay, kafalarında bir rakam bulunduğunu, bunu da tekliflerinde ifade ettiklerini söyledi.