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Kamışlı'da petrol kuyusunda yangın: 2 gündür söndürülemiyor

Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde sınıra yakın bölgede bulunan petrol kuyusundaki yangın 2 gündür devam ediyor.

Nusaybin ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi mevkiinde Çamurlu petrol arama sahasının karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentine bağlı Rımelan petrol kuyuları bölgesinde 2 gün önce çıkan yangın devam ediyor.

Yangın nedeniyle gökyüzü dumanlarla kaplandı.

20 kilometrelik mesafeden rahatlıkla görünürken, yangına müdahale edilmediği gözlendi.

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