Kamışlı'da petrol kuyusunda yangın: 2 gündür söndürülemiyor
Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde sınıra yakın bölgede bulunan petrol kuyusundaki yangın 2 gündür devam ediyor.
Nusaybin ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi mevkiinde Çamurlu petrol arama sahasının karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentine bağlı Rımelan petrol kuyuları bölgesinde 2 gün önce çıkan yangın devam ediyor.
Yangın nedeniyle gökyüzü dumanlarla kaplandı.
20 kilometrelik mesafeden rahatlıkla görünürken, yangına müdahale edilmediği gözlendi.
Yorumlar