Kamikaze İHA KARGU Azerbaycan’da görüldü

“Divan-I Harp” adlı sosyal medya hesabı tarafından paylaşılan görüntülere göre KARGU Kamikaze İHA, Azerbaycan Ordusu tarafından kullanılıyor. Paylaşılan görüntülerde en az 27 adet KARGU Kamikaze İHA görülüyor. Görüntülenen adetler, KARGU-2’lerin sürü halinde operasyonel kullanımda olabileceği ihtimalini su yüzüne çıkardı

Böylece daha önce Libya’da da görüntülenen KARGU Kamikaze İHA’nın kullanıldığı coğrafyaya bir yenisi daha eklendi.

#Azerbaycan ordusu, çok sayıda Türk üretimi Kargu-2 Kamikaze İHA satın aldı.



Kamikaze Drone Kargu;



🟩Sürü halinde görev yapabiliyor.

🟩Farklı platformlara da entegre edilebiliyor.

🟩Tropik, çöl, tundra iklim koşullarında görev yapabiliyor. pic.twitter.com/y0iegdCIEc — Pars Plus (@ParssPlus) October 28, 2020

KARGU

KARGU asimetrik harp veya anti-terör alanlarında kullanılmak üzere tek er tarafından taşınabilen, otonom veya uzaktan kumanda ile çalışabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA çözümüdür. KARGU platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin olarak kullanılabilmektedir. Sistem; “Vurucu Döner Kanatlı İHA (VİHA)”, “Yer Kontrol Ünitesi” ve “İHA Şarj İstasyonu” bileşenlerinden oluşmaktadır.

IDEF- 19 özel haberimizde “Defence Turk’un edindiği bilgilere göre STM Kargu Vurucu İHA’nın adı açıklanmayan bir ülkeye ihracatında son aşamaya geldiği ve birkaç ülke nezdinde ihraç maksatlı ilgi gördüğü belirtilmişti.”

STM ürünlerin pazarlama çalışmalarına devam ederken bir yandan ürünler üzerindeki geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yenilenen Kargu-2’nin uçuş süresi 25 dakika’dan 30 dakikaya çıkarılmıştı. KARGU üzerinden yine çeşitli tasarımsal iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

STM’nin Kamikaze İHA çalışmaları ilgili detaylı bilgileri Defence Turk Dergide okuyabilirsiniz. Defence Turk Dergisinin ilk sayısında STM İş Geliştirme Yöneticisi Volkan Özbudak, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kamikaze İHA Sistemleri” yazısını kaleme aldı.