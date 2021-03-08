Kalın'dan ABD'nin YPG desteğine ilişkin açıklama

Kalın, ABD'nin YPG desteğine için, "Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu" dedi. Kalın S-400'lere ilişkin, "Karar bir gecede alınmadı, S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'yle ikili ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın, S-400'ler, ABD'nin YPG'ye desteği ve iki liderin görüşmesine ilişkin konuları ele aldı.

İbrahim Kalın, ABD'nin YPG'ye desteğine ilişkin, "ABD destek polikasını sürdürecek gibi görünüyor. Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu" dedi.

Sözcü Kalın, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında ise, "S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı. S-400'ler NATO savunma sistemine entegre edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Kalın, ABD'nin yeni Başkan Joe Biden dönemine ilişkin ise, "İyi bir başlangıç yaptık. Muhakkak iki başkan görüşecektir" yorumunu yaptı.