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Kalın-Sullivan görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesinde ele alınan konular detaylı olarak değerlendirildi.

Erdoğan, Biden ile görüştüErdoğan, Biden ile görüştüGündem

İki liderin haziran ayındaki NATO Zirvesi'nde görüşme kararı almalarından duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, mevcut anlaşmazlıklara rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinde karşılıklı saygı çerçevesinde, ortak ve stratejik çıkarlara öncelik verilmesi gerektiği ifade edildi.

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