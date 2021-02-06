Kaliforniya'da kiliselere getirilen toplu ibadet yasağı kaldırıldı
ABD Yüksek Mahkemesi, Kaliforniya eyaleti yönetiminin koronavirüs nedeniyle kapalı mekanlarda yapılan toplu ibadetleri yasaklayamayacağına hükmetti.
Yüksek Mahkeme, Kaliforniya Valiliğinin salgın nedeniyle kapalı mekanlarda toplu dini ayinleri sınırlaması üzerine kiliselerin açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.
Mahkemenin 3'e karşı 6 oyla kabul ettiği kararda, eyalet yönetiminin kiliselerin iç mekanlarında ayin yapmayı yasaklayamayacağı ancak yüzde 25 kapasite sınırlaması getirebileceği belirtildi.
Karara ilişkin gerekçede, "Hollywood stüdyolarında insanlar bir araya gelip şarkı söyleyebiliyorsa, kiliselerde bunun yapılamaması düzenlemelerin tarafsız olmadığını gösterir" denildi.
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