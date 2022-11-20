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Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında Künbet Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi'nde tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, M.Ö. ve B.Ö. silahla yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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